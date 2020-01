Camerino, operaio trasportato a Torrette dopo un volo di due metri

CAMERINO – Cade da una scala e fa un volo di due metri: uomo a Torrette.

È successo nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13:00, a Torre del Parco, nel territorio comunale di Camerino.

L’operaio, che stava lavorando all’interno di un’officina, per cause in corso di accertamento è caduto dalla scala sopra alla quale si trovava facendo un volo di circa due metri.

Immediato è scattato l’allarme al 118 e i sanitari della pubblica assistenza hanno deciso di allertare l’eliambulanza dall’ospedale dorico.

L’operaio, che ha riportato un trauma cranico, è stato quindi trasferito all’ospedale di Torrette.