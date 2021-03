Camerino, operaio cade dall’impalcatura. Trasferito a Torrette

Ancora da chiarire le cause dell'incidente in cui è rimasto ferito un uomo finito a terra dopo un volo di circa tre metri. Sul posto anche i Carabinieri

Camerino – Incidente questa mattina in un cantiere di via Leopardi a Camerino: ferito un operaio, trasportato in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona. L’incidente si è verificato poco dopo le 10, mentre l’uomo era al lavoro sopra un’impalcatura.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma l’uomo sarebbe caduto improvvisamente e finito a terra dopo un volo di circa tre metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 per le prime cure, ma poi è stato disposto il trasferimento a Torrette per ulteriori accertamenti. L’operaio, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Camerino per gli accertamenti.