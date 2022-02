CAMERINO – Una carica di oltre mille studenti ha invaso (pacificamente) ieri (18 febbraio) l’Università di Camerino per la prima delle due giornate di open day che si concluderanno questa mattina. Una curiosità che ha coinvolto tanti ragazzi arrivati non solo dalle Marche, ma anche dall’Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia, Umbria e Veneto, e da Paesi ester quali l’India e la Macedonia.

«Gli open day rappresentano una grande opportunità – ha ribadito il rettore Claudio Pettinari – per illustrare al meglio l’offerta formativa del nostro ateneo, un ateneo vivo e vivace che non si è mai fermato, né con il sisma né con la pandemia, garantendo alle studentesse e agli studenti tutti i servizi, le attività didattiche e la possibilità di conseguire il titolo di studio nei tempi previsti. Non solo: anche per il prossimo anno accademico ci saranno importanti novità nell’offerta formativa per adattarla prontamente alle esigenze del mercato del lavoro. Abbiamo posto l’attenzione su tutti i punti di forza e le eccellenze di Unicam, attraverso i quali formeremo donne e uomini capaci di essere attori consapevoli dello sviluppo del nostro Paese».

Gli studenti delle superiori alla scoperta dei corsi dell’Università di Camerino

Dopo essersi registrati, i partecipanti hanno seguito le attività dei corsi di studio che sono durate per tutta la mattinata, dislocate nei diversi poli didattici. «È stata una grande soddisfazione per noi – ha sottolineato la prof.ssa Valeria Polzonetti, delegata del rettore per l’Orientamento – aver di nuovo raggiunto numeri così importanti e abbiamo voluto accogliere le ragazze e i ragazzi nel migliore dei modi nelle nostre meravigliose strutture. Questa iniziativa rappresenta sempre un importante momento di contatto in cui le ragazze e i ragazzi che sono intervengono hanno l’opportunità di avere tutte le informazioni per iniziare a ‘costruire il proprio futuro’. Queste giornate dedicate alla scelta del proprio percorso universitario rappresentano un appuntamento importante per conoscere Unicam, i corsi di laurea ed i loro sbocchi professionali, attraverso un confronto diretto con i docenti e gli studenti dell’ateneo».

Per consentire la più ampia partecipazione degli studenti delle scuole superiori di tutta Italia sono previsti anche appuntamenti in modalità telematica il 23 febbraio, il 14 marzo e il 7 aprile. Sempre on line saranno anche gli appuntamenti per conoscere da vicino le numerose lauree magistrali attivate dalle Scuole di ateneo, previsti per il 4 marzo, il 21 aprile e il 20 maggio. Il programma completo di tutte le giornate ed il modulo di partecipazione sono disponibili nel sito https://orientamento.unicam.it.