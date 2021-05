CAMERINO – Da semplice deposito a vera e propria sede museale in cui ammirare alcune delle opere più suggestive salvate dalla distruzione del sisma 2016. Sarà inaugurato venerdì prossimo (28 maggio) a Camerino il nuovo allestimento dell’edificio Venanzina Pennesi, con spazi ancora più accoglienti che permetteranno a tutti i visitatori di muoversi tra le opere in modo più sicuro e agevole.

Tra le opere esposte la Madonna di Macereto conservata nell’ex museo civico-diocesano di Visso, le sculture contemporanee di Bartoccini e altre opere delle collezioni civiche e dell’Arcidiocesi.

«È un intervento che abbiamo pensato per la città nell’ottica della valorizzazione di tutto il suo patrimonio artistico e culturale – spiega l’assessore alla cultura Giovanna Sartori –. Affinché questo avvenga devono essere anche valorizzati gli spazi che sono diventati parte della nostra quotidianità e che, anche se diversi rispetto a quelli precedenti al terremoto, possono e devono essere gradevoli ed accoglienti per noi stessi e per i visitatori che intendiamo ospitare e invitiamo in città. Camerino dispone di un patrimonio artistico meraviglioso e l’edificio Venanzina Pennesi vogliamo considerarlo non un deposito, ma uno scrigno che custodisce i gioielli delle collezioni in esposizione».