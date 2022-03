Camerino, mancata esposizione dei prezzi su strada. Multato distributore di benzina

Controlli della guardia di finanza in un distributore dell'entroterra. Il titolare non avrebbe nemmeno comunicato al Ministero i prezzi praticati e le loro variazioni

CAMERINO – Mancata esposizione, in modo visibile dalla strada, dei prezzi praticati, omessa esposizione dei prezzi praticati per il gpl e mancata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi praticati e delle loro variazioni. Il titolare di un distributore di benzina dell’entroterra è stato sanzionato dalla guardia di finanza di Camerino, impegnata in una serie di controlli per intercettare condotte a danno dei consumatori, a seguito dei rilevanti e generalizzati aumenti dei prezzi che si registrano nel settore del commercio di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, accentuati anche dalla guerra.

Nello specifico, è stata riscontrata la mancata esposizione, in modo visibile dalla carreggiata, dei prezzi praticati, che risultavano indicati esclusivamente nelle colonnine di rifornimento, nonché l’omessa esposizione dei prezzi praticati per il gpl. Inoltre, a seguito di più approfonditi riscontri, è emerso anche che lo stesso distributore non aveva mai adempiuto agli obblighi di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi praticati e delle loro variazioni. L’attività ispettiva, quindi, si è conclusa con l’applicazione delle sanzioni amministrative che vanno, per entrambe le irregolarità riscontrate, da un minimo di 516 euro a un massimo di 3.098,74 euro.