Camerino, lavori per oltre 200mila euro sulle strade. «Manutenzioni straordinarie importanti»

L'assessore Fanelli illustra gli interventi in corso in questi mesi. Cantiere aperto anche per sistemare una frana sulla strada di Arcofiato

CAMERINO – Lavori in corso a Camerino per sistemare le strade. E i cantieri non si sono fermati nemmeno in estate. Sono stati già completati, infatti, gli interventi sulle strade di Portajano e di Raggiano per un importo complessivo di 140mila euro, così come è terminato l’intervento di sistemazione del fondo stradale lungo la Statte-Pozzuolo, ormai da qualche settimana e ha previsto una spesa complessiva di circa 50mila euro.

Sono iniziati, ma ancora in corso i lavori di sistemazione della frana sulla strada tra le frazioni di Arcofiato e Santa Lucia per un importo di 40mila euro. In questo caso si tratta di un intervento che riguarda la realizzazione di un’opera di contenimento a secco di una scarpata franata, con una fondazione in cemento armato larga un metro e sessanta e alta 40 centimetri, accompagnata da una serie di gabbionate a secco, che «verosimilmente termineranno entro fine settembre – precisa l’assessore ai lavori pubblici Marco Fanelli –. Sono lavori che in alcuni casi avevamo annunciato lo scorso inverno, ma è stato necessario aspettare la bella stagione per realizzarli, per cui nel corso dei mesi abbiamo cercato di risolvere tutta la parte burocratica, così da arrivare a poter definire ed essere pronti agli interventi in questo periodo. Le strade, soprattutto nelle frazioni, necessitano di lavori di manutenzione straordinaria importanti e abbiamo cercato di investire tutto quanto a disposizione proprio per rendere migliori le arterie viarie per la cittadinanza. In questi mesi abbiamo messo in atto lavori per circa 200mila euro».

Terminata la gara d’appalto per i lavori di sistemazione della strada che da Sant’Erasmo conduce a Montelago. I lavori sono stati aggiudicati da un’impresa di Frosinone che ha presentato un ribasso del 12,26% sulla base d’asta di 230mila euro. Ora si stanno verificando i requisiti, secondo quanto previsto dal codice degli appalti, e appena terminati verranno consegnati i lavori.

«Anche le procedure per la sistemazione della strada di Pian d’Ajello stanno andando avanti e fra qualche giorno scade il termine per la presentazione delle offerte da parte delle imprese sorteggiate – conclude l’assessore Fanelli -. Così come sta procedendo l’iter per la gara d’appalto per la sistemazione della strada di Mecciano-Canepina, di importo totale di circa 500mila euro per la quale contiamo di affidare i lavori entro la fine dell’anno».