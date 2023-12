Camerino, ladri di offerte nella Basilica di San Venanzio: denunciati due pregiudicati

CAMERINO – Si erano introdotti nella Basilica di San Venanzio di Camerino forzando la cassetta delle offerte e portandone via il contenuto. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Camerino, partite dopo la denuncia del parroco Don Marco Gentilucci, sono riuscite a identificare i due responsabili ovvero un napoletano quarantatreenne ed un ventiseienne di origine brasiliana.

Il 23 ottobre scorso erano entrati nella Chiesa del Patrono ed avevano portato via il contenuto delle cassette votive. I due erano giunti in città tramite mezzi pubblici e pertanto è stato necessario ricostruire l’intero itinerario dei malviventi. Incrociando i filmati delle telecamere della stazione ferroviaria di Castelraimondo dove erano scesi dal treno e i successivi parcheggi degli autobus usati dagli studenti per giungere a Camerino si era risaliti ai volti degli autori i quali avevano ispezionato a lungo l’area prima di entrare in azione. Una volta recuperati i visi è partita una indagine certosina per dare un nome ai due soggetti ripersi dai fotogrammi di numerose telecamere di sicurezza lungo iL percorso e nei pressi della Chiesa. Alla fine, isolando alcune caratteristiche somatiche e la presenza di particolari tatuaggi, si è giunti alla identificazione dei due uomini già denunciati in passato dalle forze dell’ordine in altre aree italiane.