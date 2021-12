Camerino, furgone si schianta contro un mezzo dell’Anas. Ferito un uomo

Incidente in superstrada, il conducente alla guida del furgone si è schiantato contro il mezzo dell'Anas fermo lungo la carreggiata per segnalare dei lavori. L'uomo è stato trasferito a Torrette

CAMERINO – Un uomo alla guida di un furgone si è schiantato contro un mezzo dell’Anas fermo lungo il bordo della strada per segnalare dei lavori in corso. Ferito il conducente del mezzo, trasferito in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. L’incidente si è verificato intorno alle 11 sulla superstrada, nel tratto che collega Muccia a Camerino.

A occuparsi dei rilievi sono stati i Carabinieri e, secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida del furgone si sarebbe schiantato contro il mezzo fermo lungo la carreggiata, a bordo del quale non c’era nessuno. Immediato l’intervento degli operatori del 118 che, constatate le condizioni dell’uomo, hanno richiesto il trasferimento a Torrette.