Camerino, elisuperficie di Ponte La Trava: ultimato l’adeguamento al volo notturno con gli sms solidali

CAMERINO – «L’intervento va a colmare un’esigenza particolarmente sentita dalle zone montane e rappresenta un altro tassello a sostegno della sanità del territorio». Con queste parole il presidente dell’Unione Montana Alessandro Gentilucci ha commentato la notizia dell’ultimo adeguamento al volo notturno dell’elisuperficie di Ponte La Trave conclusosi grazie agli SMS solidali pro-sisma.



Un altro tassello importante per la valorizzazione dei servizi sanitari nell’area camerte è quello raggiunto dall’Unione Montana Marca di Camerino con un accordo siglato nei giorni scorsi con gli Ospedali Riuniti di Ancona. «L’adeguamento finale ci consentirà di migliorare il servizio di elisoccorso e di protezione civile a favore di tutta la popolazione dell’entroterra – ha continuato il presidente Gentilucci -. L’adeguamento della struttura di Ponte La Trave al volo notturno o a condizioni di scarsa visibilità va a colmare un’esigenza particolarmente sentita nelle zone montane dove, anche per condizioni meteo avverse o in condizioni di emergenza come nel caso del terremoto, è necessario garantire un intervento sanitario rapido ed efficace».

«In sinergia con l’Ospedale di Camerino sarà pertanto possibile ampliare la capacità di assistenza sanitaria per situazioni particolarmente gravi – ha aggiunto Gentilucci -. Rimane fondamentale però riconoscere proprio al nosocomio camerte il ruolo e la dignità che gli competono, al di là delle sterili polemiche, potenziando la sanità sul territorio: questo è l’obiettivo per cui, come sindaci ed Unione Montana, continueremo a batterci».

Proprio in questi giorni l’ospedale di Camerino è al centro dell’attenzione con la riconversione del primo piano in reparto Covid; una notizia che non è stata accolta di buon grado dai primi cittadini dell’entroterra che hanno chiesto garanzie per un maggior potenziamento passata la fase della pandemia.

L’elisuperficie di Ponte La Trave fa parte della Rete Regionale Elisuperfici (REM) che comprende 34 aree nelle Marche e che consente interventi rapidi di soccorso con collegamento diretto agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona. Ora la palla passa proprio alla struttura dorica per l’attivazione del volo notturno. «Confidiamo che questo avvenga quanto prima» ha chiarito Gentilucci.

L’Unione Montana era stata tra i firmatari del protocollo d’intesa siglato nel gennaio del 2018 con la Regione e che prevedeva un investimento di 2,2 milioni di euro per rafforzare la Rete Regionale delle Elisuperfici. L’adeguamento della struttura di Ponte La Trave è stato reso possibile grazie alle disponibilità ottenute dagli SMS solidali, «un ulteriore esempio di come la generosità degli italiani sia stata utilizzata, in questo caso, in modo efficace e puntuale», ha concluso Gentilucci.