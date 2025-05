Camerino, alla Corsa alla Spada trionfa Marco Ricci del terziere Muralto

CAMERINO- In una Camerino in piena ricostruzione, tra cantieri e gru, dopo il sisma che l’ha messa in ginocchio nel 2016, a tagliare per primo il traguardo, è stato il matelicese Marco Ricci, il quale ha vinto la Corsa alla Spada in occasione della 44ª edizione della Corsa alla Spada e Palio.

Ha trionfato con i colori del terziero Muralto con il tempo di 3 minuti, 23 secondi e 9 millesimi, davanti a Giosuè Bonifazi, Michele Bami e Riccardo Di Lizio, tutti e tre in gara per Sossanta. Vittoria-bis per Ricci, atleta del Cus Camerino, che si era aggiudicato la prestigiosa Spada già nel 2023.

Commozione a fine corsa per il giovane Marco Ricci ma tanta determinazione nelle sue parole: «Sapevo che era dura, ma stavolta ero deciso a vincere, quando ho visto che mi ha superato Bonifazi mi sono detto ‘stavolta non mollo… non mollo… e non ho mollato’. Ci ho creduto fino all’ultimo. Non c’è stato un secondo in cui ho pensato che non lo riprendevo e ce l’ho fatta. Sono strafelice».

In una Camerino in festa per il Santo Patrono Venanzio, il Palio, per la seconda volta consecutiva, è stato vinto dal terziero di Sossanta con 168 punti. Non è rimasto a bocca asciutta neanche il terziero Di Mezzo, il quale si è aggiudicato il Palio di Santa Camilla, dedicato alla staffetta rosa.