Camerino, la Corsa alla spada festeggia 40 anni e si reinventa sul web

CAMERINO – La Corsa alla spada di Camerino compie 40 anni e si prepara a una nuova edizione che potrà essere vissuta in streaming, nel rispetto delle norme anti-contagio, ma che non per questo sarà meno emozionante e ricca di significati. Non ci sarà il corteo, ma tutti gli altri appuntamenti, dalla celebrazione religiosa dell’offerta dei ceri al santo patrono, al confronto per contendersi la spada resteranno immutati. Le iniziative si terranno dal 17 al 23 maggio.

«Sarà un’edizione con tante limitazioni ma con la stessa voglia di appassionare e regalare momenti memorabili – racconta Stefania Scuri, presidente dell’associazione Corsa alla spada e del palio che ha presentato la nuova edizione insieme all’assessore Giovanna Sartori -. Si inizierà lunedì con la consueta celebrazione religiosa dell’offerta dei ceri, alle 19.30, e martedì, giorno del patrono, che vedrà la trasmissione alle 18 di una diretta streaming sulla pagina Facebook della Corsa, durante la quale le generazioni che oggi curano l’organizzazione renderanno omaggio ai fondatori della rievocazione storica».

Tradizione e cultura, anche gastronomica, con la serata del 20 maggio, che vedrà protagonista lo zafferano attraverso un webinar in programma alle 18.30 realizzato in collaborazione con Unicam; la storia sarà la protagonista di sabato 22 maggio a partire dalle 18, prima con la professoressa Emanuela Di Stefano, dell’Università di Camerino, che ci parlerà di una pergamena datata 28 marzo 1474 rinvenuta nella sede di Camerino dell’Archivio di Stato nell’ambito delle ricerche sull’importanza della città ducale nelle vie commerciali dell’epoca e poi con la prima del cortometraggio “Un nuovo sole” sulla figura di Elisabetta Malatesta.

Domenica 23 maggio la chiusura della settimana con la Corsa alla spada e palio alle 15.30, con la presenza dei Signori di Camerino interpretati da due degli attori del corto “Un nuovo sole”, Maria Carla Generali e Marco Leopardi. I 30 atleti, poi, si sfideranno per contendersi la spada e, alle 18.30, la festa si chiuderà in danza e musica grazie alla partecipazione della maestra di danza Enrica Sabbatini.