Camerino, consegna droga a domicilio in tempo di pandemia: arrestato dominicano per spaccio

Sequestrati un etto di sostanza stupefacente e una serra indoor "Grow-box" per la coltivazione delle piante di marijuana. Segnalato come consumatore un trentenne

CAMERINO – Ai tempi del Covid, la droga viene consegnata a domicilio: nella rete dei carabinieri della compagnia di Camerino un 35enne dominicano arrestato per spaccio, mentre un trentenne incensurato è stato segnalato come consumatore alla Prefettura.

I militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in particolare di marijuana, a Serravalle del Chienti nel tardo pomeriggio del 28 marzo. Nei guai M.L.M.D., classe 1986, nato a Santo Domingo e residente a Valfornace (Mc) domiciliato a Camerino. L’uomo, nullafacente e con precedenti specifici di polizia, è stato individuato nell’ambito dell’azione di contrasto allo spaccio e al consumo di droga posta in essere dai carabinieri del Comando Compagnia camerte nei territori dell’alto maceratese.

In occasione dei servizi di controllo del rispetto delle misure anti-contagio, i militari sono stati insospettiti dall’atteggiamento di un giovane che, senza apparente motivazione e con fare guardingo, si allontanava da una abitazione di Serravalle del Chienti. A quel punto i carabinieri hanno deciso di procedere alla perquisizione sia personale dell’individuo in questione sia della autovettura di questi. Rinvenuti in un primo momento una pianta di marijuana e circa 30 grammi di stupefacente occultati in una busta sigillata per il sottovuoto, i sospetti dei militari hanno trovato conferma e dato ragione di pensare che il perquisito potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente presso la sua abitazione.

La successiva perquisizione nell’abitazione di Camerino luogo di domicilio del 35enne dava dunque modo di rinvenire ulteriori 50 grammi di marijuana, una serie di strumenti utili al confezionamento delle dosi e una serra indoor per la coltivazione, denominata Grow-box, completa di tutti gli accessori necessari al funzionamento e perfettamente installata all’interno di uno dei vani della casa. Operazioni che fornivano utilissimi riscontri all’ipotesi investigativa che si era andata delineando. A quel punto, presso l’abitazione di Serravalle all’uscita della quale era stato notato e individuato il dominicano, i carabinieri hanno provveduto ad una ulteriore perquisizione. A seguito di questa M.M., classe 1991, incensurato, è stato trovato in possesso di altri 15 grammi di marijuana che gli era stata ceduta dal 35enne. Questi dunque è stato tratto in arresto e tradotto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo, mentre M.M. è stato segnalato alla Prefettura di Macerata per la violazione dell’art. 75 del 309/90.