Camerino: cena a Rocca d’Ajello, la città incontra l’associazione Raffaello

È possibile prenotarsi per partecipare alla cena benefica a Camerino in favore dell'Associazione Raffaello a sostegno dei progetti per i bimbi oncologici e le famiglie

CAMERINO – Una cena per incontrarsi, parlarsi e per costruire insieme. L’Associazione Raffaello, nata per ricordare il piccolo Raffaello, volato via nel 2007 a soli 4 anni a causa di un neuroblastoma, incontra le persone per raccontarsi e per coinvolgerle nei suoi progetti benefici.



La sua presidente, Nazzarena Barboni, che vuole essere chiamata la mamma di Raffaello, non si è mai arresa in tutti questi anni, trasformando il dolore immenso della perdita del suo bambino in energia per aiutare chi soffre, rivolgendo il suo sguardo carico di amore e umanità in particolare verso i bambini malati oncologici e le loro famiglie. Perché solo chi ha percorso quella strada, sa quanto sia difficile. E quanto ogni aiuto sia provvidenziale.

«Stiamo portando avanti tanti progetti – ci spiega Nazzarena – dall’arte terapia, ai sostegni alle famiglie dei bambini ricoverati, alle Case di Raffaello… ci sono molte cose da fare e il sostegno di tutti è importante».

La “Cena a Rocca d’Ajello” è in programma domenica 27 luglio dalle ore 20.30: nella suggestiva rocca si potrà mangiare insieme, degustando i menù della “Torre del Buon Gustaio”.

L’offerta sarà un contributo per le missioni che l’Associazione Raffaello porta avanti sul territorio. Nel nome del piccolo Raffaello che adesso è un angelo, consapevoli che non si può sconfiggere il male che ha strappato il piccolo all’amore della sua famiglia, l’Associazione «si impegna a portare avanti iniziative per rendere più spensierato il tempo di quei bambini che, purtroppo, passano i giorni nelle stanze degli ospedali oncologici. Perché portare un sorriso aiuta a dimenticare, almeno per qualche minuto, l’orrore della malattia».



È possibile prenotarsi e avere informazioni chiamando al numero: 333-3481124 e conoscere l’associazione cliccando al sito www.associazioneraffaello.org