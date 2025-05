Camerino celebra San Venanzio tra falò e Corsa alla Spada

CAMERINO- A Camerino è iniziata il 14 maggio con la “Cena dei Mille” la 44ª edizione della Corsa alla Spada e Palio, bandiere e stendardi presenti in questo periodo per colorare la città con il biancorosso di Sossanta, il neroverdi di Di mezzo ed il biancoazzurro di Muralto. Sabato 17 maggio si è tenuta la suggestiva cerimonia dell’Offerta dei ceri con la conseguente accensione del falò. Ieri, domenica 18 maggio, la città ha festeggiato San Venanzio. L’Arcivescovo Mons. Francesco Massara ha presieduto la celebrazione nella Basilica di San Venanzio, questo il messaggio alla comunità camerte: «Il senso della vita, care sorelle e cari fratelli, sta nel dono, nella capacità di donare, non nel desiderio di possedere o accumulare, come spesso ci induce a credere il mondo di oggi. Quanta tristezza nasconde l’avarizia, il possesso, la brama di avere sempre di più! Il dono, invece, è il segreto della vita! Ma cosa possiamo donare? In tempi difficili come i nostri, segnati da crisi e divisioni culturali, sociali, morali ed economiche, possiamo comunque elargire sorrisi anziché sguardi malvagi; parole buone anziché urla rabbiose; cortesia anziché disprezzo. Possiamo offrire attenzione a chi è solo, ascolto a chi è nel dolore, comprensione a chi si sente smarrito».

Alle 16, presso la Rocca del Borgia, si è svolta la finalissima del Palio di Sant’Ansovino a cura degli Arcieri de Varano. A seguire, le percussioni dei tamburini Emma Magini, che hanno accompagnato il pubblico all’interno di una Compagnia commerciale medievale, dove erano presenti dei laboratori artigianali. In serata, a chiudere la giornata, il concerto per il santo patrono offerto dalla Banda Orchestra “Città di Camerino”, diretta dal Maestro Correnti, nella basilica. Continuano a scorrere dunque i dodici giorni all’insegna della festa più sentita dell’anno in città. Oggi appuntamento con la tradizionale Fiera di San Venanzio lungo Viale Giacomo Leopardi. Alle ore 18, nella Sala Convegni della Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani” di Unicam, in collaborazione con il Rotary Club Camerino, la prof.ssa Maria Elma Grelli e l’avv. Giuseppe De Rosa terranno una conferenza dal titolo I Da Varano. In serata, nell’area taverne di via Madonna delle Carceri, spettacolo a cura di Sherzan Il Genio Impossibile. Domani, martedì 20 maggio, alle ore 16, in programma al convento dei cappuccini di Renacavata con “Un luogo speciale”, visita guidata dagli studenti dell’I.I.S. Varano-Antinori. Alle 18.45, nella Basilica di San Venanzio, Sicut Lumen suoni e parole del Rinascimento, concerto del coro Monti Azzuri di Valfornace. I molteplici eventi in cartellone termineranno domenica 25 maggio con il corteo storico, la staffetta rosa e la corsa, uno degli eventi più seguiti da tutta la cittadinanza, per la venerazione del santo patrono Venanzio.