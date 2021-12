Camerino, addobbi natalizi e prodotti per l’igiene pericolosi per il consumatore: sequestrati 8mila articoli

CAMERINO – Maxi sequestro della Guardia di Finanza: 8mila articoli senza le indicazioni minime imposte dal Codice del consumo sono stati scoperti e tolti dal commercio. Il titolare del negozio è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’applicazione dei provvedimenti di competenza. Le Fiamme Gialle camerti, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale nonché della vendita di prodotti recanti marchi contraffatti o insicuri per la salute dei consumatori, supportati da mirate attività informative, hanno individuato un esercizio commerciale all’interno del quale venivano commercializzati prodotti privi delle informazioni minime previste dal Codice del consumo.

A seguito dei riscontri eseguiti nell’esercizio commerciale, i finanzieri hanno sequestrato circa 8.000 prodotti non sicuri per la salute dei consumatori, di cui circa 5.600 addobbi natalizi e 2.400 prodotti per l’igiene.



Il Codice del consumo, infatti, prevede che sui prodotti siano riportate informazioni minime, come la denominazione legale o merceologica del prodotto, il nome, la ragione sociale o il marchio, la sede legale del produttore o dell’importatore, il Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea, l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente, i materiali impiegati, nonché le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso, ove utili ai fini della fruizione e della sicurezza del prodotto.

All’esito del controllo, il responsabile è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per l’applicazione dei provvedimenti di specifica competenza. Ulteriori accertamenti verranno svolti in ordine all’eventuale sussistenza di illeciti di natura fiscale e doganale.