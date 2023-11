Camerino: 822 le domande per le misure assistenziali post sisma 2016

CAMERINO – Presentate 822 domande per continuare a usufruire delle misure assistenziali sisma 2016: oltre il 77% processato dagli uffici comunali. Il primo cittadino: «Grande lavoro».

Si è chiusa lo scorso 6 novembre, con la scadenza del termine, la raccolta di domande per dichiarare la permanenza dei requisiti per continuare a usufruire delle misure assistenziali sisma 2016. Per quanto riguarda il Comune di Camerino sono 822 le domande presentate per Cas, Sae, Mapre e Invenduto: di queste 182 sono state fatte in autonomia e 640 processate dagli uffici comunali. A livello di percentuali, il 77,74% delle domande è passato tramite l’Ufficio affari generali del Comune mentre il 22,26% è stato effettuato in autonomia.

«Intendo ringraziare l’Ufficio affari generali del Comune – dichiara il sindaco Roberto Lucarelli – per il grande lavoro a favore della comunità. Colgo l’occasione anche per ringraziare gli altri dipendenti comunali per il fondamentale lavoro che svolgono quotidianamente».

I numeri delle domande presentate nel dettaglio

– 822 domande presentate, di cui in autonomia 182 e tramite ufficio 640

– 521 di Cas di cui proprietari 426 e locatari 95

– 283 di Sae di cui proprietari 191 e locatari 92

– 10 di Invenduto di cui proprietari 5 e locatari 5

– 7 di Mapre di cui proprietari 6 e locatari 1

– 1 annullata