Caldarola, scrisse “Il vaccino uccide”: foglio di via per un 50enne tolentinate

TOLENTINO – Aveva scritto “Il vaccino uccide” dinanzi all’ingresso dell’istituto comprensivo De Magistris di Caldarola, per un 50enne tolentinate è scattato il divieto di ritorno nel comune di Caldarola.

Il fatto risale al 14 dicembre scorso quando l’uomo, uno straniero residente a Tolentino, aveva raggiunto l’istituto scolastico di Caldarola e con una bomboletta spray di colore rosso aveva nebulizzato “Il vaccino uccide” davanti alla scalinata d’ingresso aggiungendo sotto, a mo’ di firma una W cerchiata, simbolo riconducibile a una rete di no vax. A scoprire il sintetico elaborato era stato il personale dell’istituto che aveva subito allertato i carabinieri. Ne seguì un’attenta e veloce indagine che portò i militari a individuare nel 50enne tolentinate il presunto autore. Fu quindi denunciato per danneggiamento aggravato di 27 metri quadrati di pavimentazione (che a causa del tipo di materiale di cui è rivestita non consente la cancellazione) e per porto abusivo di armi (una volta rintracciato gli era stato trovato un coltello di cui è vietato il porto).

Dopo ciò i militari, valutando il comportamento dell’uomo che tra l’altro non risiede e non lavora a Caldarola, hanno richiesto e ottenuto dal questore di Macerata l’emissione dell’allontanamento da Caldarola con foglio di via obbligatorio, se violerà la misura per lui scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria.

I militari della Compagnia di Tolentino hanno anche notificato a un albanese arrestato lo scorso settembre per tentato furto aggravato (era entrato in casa di una 70enne a Tolentino ed era stato sorpreso proprio dalla proprietaria) l’ordine di esecuzione della pena, a seguito del patteggiamento a 15 mesi, che dispone la prosecuzione della detenzione domiciliare. I carabinieri hanno anche eseguito due misure di prevenzione dell’avviso orale emesse dal questore nei confronti di un 58enne di Tolentino arrestato a fine novembre e condotto in carcere a Fermo e nei confronti di un 19enne settempedano arrestato il 25 novembre scorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.