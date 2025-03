Nasce la comunità energetica Monti Azzurri, Feliciotti (presidente Unione): «Unico ente delle Marche ad aver vinto il bando da 7 milioni»

CALDAROLA- Il presidente dell’Unione Montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti ha così annunciato la nascita della comunità energetica Monti Azzurri: «Questa sera (3 marzo ndr), presso il Comune di Caldarola, firmerò insieme ai cinque sindaci (Belforte, Caldarola, Comportando, Cessapalombo e Serrapetrona) l’atto costitutivo della Cer e dell’associazione che ne farà la gestione».

Giampiero Feliciotti ha inoltre spiegato il funzionamento: «La Cer Monti Azzurri è riservata agli immobili comunali dei cinque paesi (circa 12 a carattere pubblico, finanziati al 100%, dunque non percepiscono il contributo, perché già pagati dallo Stato), questo perché il finanziamento è specifico, ed arriva dal bando della Green Communities. L’Unione Montana è l’unico ente della regione Marche ad aver vinto questo bando per 7 milioni di euro. Per cui – ha aggiunto – uno dei progetti è la costituzione della comunità energetica per i palazzi comunali di questi cinque comuni. In seguito a quanto verrà costituito questa sera, essa servirà per tutti, senza limiti, chiunque può iscriversi. Basta presentare una domanda gratuita, ed inoltre ne è possibile uscire quando uno vuole. Con l’iscrizione alla Cer Monti Azzurri, si ha titolo per partecipare al bando ministeriale che concede il 40% a fondo perduto per la costruzione di un impianto fotovoltaico, sia a liberi cittadini, sia ad aziende che ad enti locali».

Giampiero Feliciotti, Presidente Unione Montana Monti Azzurri (Foto: Profilo Facebook Feliciotti)

«Oggi nominiamo gli organi – ha svelato il presidente dell’Unione Montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti -, i sindaci compongono l’assemblea, poi abbiamo scelto di optare per l’amministratore unico. Abbiamo costituito all’interno dell’Unione Montana l’ufficio della Cer in modo che qualsiasi cittadino telefonicamente può richiedere informazioni con l’impiegato addetto che sarà sostenuto tecnicamente dal gruppo che ci ha seguiti fin dall’inizio. Assistiamo inoltre il cliente anche nell’eventuale progettazione».

I privati che faranno domanda e che metteranno a disposizione l’impianto che andranno a costruire, prenderanno gli incentivi proprio dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed un suppletivo dalla comunità energetica perché metterà a disposizione di tutti, quell’energia che a lui non serve.

«Tutti i 13 comuni (Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualgo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Serrapetrona) tranne Sarnano e Tolentino – ha dichiarato il presidente dell’Unione Monti Azzurri Giampiero Feliciotti -, hanno scelto la comunità montana come capofila ma nel progetto della Green Communities solo i cinque comuni godono di questo progetto poiché erano partiti prima del contributo del sisma. L’altra comunità energetica invece, vede anche questi ulteriori comuni soci di quella comunità energetica, in totale dunque sono diventati 14, in seguito al reinserimento di Sarnano. Resta fuori Tolentino, semplicemente perché avendo la centrale che produce energia e la distribuisce sul suo territorio non può partecipare a questo bando del sisma che è riservato ai comuni fino a 5mila abitanti». Pertanto la chiave della comunità energetica rinnovabile è quella di puntare sempre più su un consumo maggiormente sostenibile.