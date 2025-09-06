CALDAROLA – Controlli dei carabinieri a casa di un giovane uomo in affidamento in prova ai servizi sociali, spuntano cocaina e hashish. I carabinieri della stazione di Caldarola, nel corso di un controllo domiciliare svolto a carico di un 28enne del posto, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, lo hanno sorpreso, in violazione della misura, in compagnia di altri cinque uomini, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine. Durante il controllo, uno dei cinque individui, un 32enne di Tolentino, anche lui noto alle forze dell’ordine, ha spontaneamente consegnato ai militari 1,8 grammi di hashish. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella camera da letto del 28enne di Caldarola 14,2 grammi di cocaina, 7 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale idoneo al taglio e al confezionamento. Il materiale e lo stupefacente rinvenuto sono stati sequestrati, mentre il 28enne, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà presso il Tribunale di Macerata. A carico del 32enne di Tolentino, che ha consegnato spontaneamente lo stupefacente, è stata inoltrata la prevista segnalazione amministrativa alla Prefettura, quale assuntore delle stesse sostanze.