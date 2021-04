CALDAROLA – Brucia bosco e sottobosco. Sono in corso in queste ore le operazioni dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio che sta bruciando in queste ore del 25 aprile bosco e sottobosco in una zona impervia dell’area.

Sul posto le Fiamme Rosse di Camerino, Tolentino, Macerata e il Dos Vvf (Direttore delle operazioni di spegnimento). Utilizzato anche un mezzo aereo per supportare le squadre.