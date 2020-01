Tolentino, tre punti con la Jesina e ora la Coppa. Mosconi: «Bella vetrina»

Le parole del tecnico cremisi dopo la vittoria per 2-1 che ha portato i suoi a +4 sulla zona a rischio e in vista della semifinale di andata con il Fasano allo stadio tolentinate della Vittoria

«Pensiamo già alla prossima in casa del Vastogirardi. Ma prima la Coppa Italia: è una soddisfazione per tutti, siamo arrivati fra le prime quattro in Italia e ancora forse non ci siamo resi bene conto di quello che siamo riusciti a fare in questa competizione. Sarà un bel test e una vetrina importante, il pubblico ci darà una mano». Parola del tecnico del Tolentino, Andrea Mosconi, dopo la vittoria per 2-1 dei cremisi nel derby con la Jesina. E in vista, mercoledì 29 gennaio, dell’andata della semifinale di Coppa Italia con il Fasano che si disputerà ancora allo Stadio della Vittoria di Tolentino.

Tolentino- Jesina

Con i tre punti colti contro la Jesina, il Tolentino in classifica è salito a +4 sulla zona playout, ad oggi al sicuro. Un successo netto ma con troppa sofferenza nel finale quando la Jesina, pur con un uomo in meno, era riuscita ad accorciare le distanze.

«Non si può essere cigni nel primo tempo e brutti anatroccoli nel secondo – commenta Mosconi – avevamo mostrato un gioco gradevole e fatto una bella prestazione nei primi 45’, trovando subito due gol e qualche altra occasione. Poi però non posso essere soddisfatto della ripresa, quando abbiamo sprecato le opportunità per chiuderla, e magari avremmo dovuto essere in qualche occasione più altruisti, e abbiamo rischiato un poco contro una Jesina che ha comunque giocatori temibili».