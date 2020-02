Tolentino, momento magico. Crocetti: «Plauso ai ragazzi, ora continuità»

Con l'1-3 di Agnone contro il Vastogirardi, cremisi alla seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo il pari di Coppa Italia col Fasano. Balzo che pesa in chiave salvezza, da confermare nell'appuntamento casalingo con l'Avezzano

Un secondo successo consecutivo in campionato e una settimana da incorniciare, in cui si è usciti dal triplo impegno in otto giorni con i pesantissimi sei punti salvezza – conquistati prima nel derby con la Jesina e poi in casa del Vastogirardi- e col pari interno (1-1) nella semifinale di andata di Coppa Italia con il Fasano. È il momento magico vissuto dal Tolentino.

In copertina naturalmente c’è lo splendido blitz di Agnone contro una matricola di qualità come il Vastogirardi: 1-3 con doppietta di Padovani e rete di Minnozzi (giustizieri anche della Jesina) e in classifica si è saliti a +7 dalla zona a rischio.

«Una partita importante, che abbiamo giocato veramente bene- dice dell’ultima il direttore sportivo del Tolentino, Giorgio Crocetti- un risultato vittorioso meritato, in quella che è stata da parte nostra una delle più belle gare della stagione. Una bella prova di forza. Sensazioni positive sul momento della squadra ce ne erano alla vigilia, ma debbo dire che in campo la squadra ha dato ancora di più di quello che si poteva immaginare. Va davvero fatto un grosso plauso ai ragazzi».

La stessa decima posizione del Vastogirardi è ora ad appena un punto, a tre lunghezze di distanza c’è la metà classifica. E domenica prossima 9 febbraio è in arrivo allo Stadio della Vittoria il confronto con l’Avezzano, quart’ultimo a quota 19 punti (-9 dai cremisi) dopo il successo in extremis di Jesi. Può essere l’occasione per dare uno strappo decisivo al campionato e mettersi sostanzialmente al sicuro.

«A livello di punti, per la situazione che si è creata, può essere una giornata davvero importante. Dobbiamo riuscire a confermare e a dare seguito a quello che di buono si è visto con le vittorie delle ultime due giornate. Ma attenzione all’Avezzano, perché è una squadra che non molla mai e dai valori importanti».

Quanto alla Coppa Italia, gara di ritorno della semifinale in previsione per il 12 febbraio.