Calcio serie C, playoff: Ancona al secondo turno, Recanatese fuori a testa alta

ANCONA – L’Ancona resta in corsa nei playoff pareggiando 1-1 con la Lucchese e passando il turno, la Recanatese saluta il campionato uscendo a testa altissima, anche lei pareggiando 1-1 a Gubbio contro gli umbri che si qualificano in virtù della miglior classifica alla fine della stagione regolare. L’Ancona soffre, bada molto più alla solidità difensiva che a proporre in avanti azioni degne di nota, lascia l’iniziativa alla Lucchese e nella ripresa, dopo aver sfiorato il vantaggio prima con Di Massimo, conclusione parata, e poi con Simonetti, salvataggio sulla linea, e successiva conclusione di Moretti che scheggia la traversa, va sotto per il gol di testa di Romero appena entrato. C’è poi la reazione dei dorici che trovano il pareggio al 50’ della ripresa, dunque nel quinto minuto di recupero dei sei assegnati dall’arbitro, con colpo di testa di Mondonico su punizione di Paolucci. E’ un gol che spedisce la formazione di Donadel al secondo turno di playoff di girone, quello che l’Ancona giocherà domenica 14 maggio in Toscana contro la Carrarese, quarta forza del campionato. Anche in quell’occasione sarà una gara secca con la squadra in casa, appunto la Carrarese, che avrà a suo favore due risultati su tre alla fine dei 90’ più recupero. L’Ancona, dunque, passerà il turno solo in caso di vittoria a Carrara.

Fuori a testa alta la Recanatese che al Barbetti di Gubbio mantiene l’imbattibilità esterna del 2023 pareggiando 1-1. Umbri in vantaggio nel primo tempo con Di Stefano, in apertura di ripresa il gol di Giampaolo che riapre la partita, ma poi il Gubbio pensa soprattutto a difendere il pareggio e alla fine è proprio quel risultato che lo promuove al turno successivo eliminando la Recanatese (la squadra di casa, in questa fase di playoff di girone, ha il vantaggio di due risultati in proprio favore su tre, ndr). Finisce dunque la stagione della Recanatese, una stagione da sottolineare, culminata con l’uscita dai playoff con un onorevole pari a Gubbio, una conclusione di campionato che ribadisce non solo lo stato di forma dei leopardiani ma anche e soprattutto il lavoro svolto da Pagliari e dal suo staff con questa squadra. Una stagione straordinaria che è anche il miglior punto di partenza per cominciare a pensare al prossimo campionato.