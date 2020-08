Recanatese, in due positivi al Covid-19

La comunicazione della società leopardiana. «Entrambi asintomatici e in quarantena, non hanno mai avuto contatti con l’intera squadra. Altri sei, pur negativi al test sierologico, in quarantena in via cautelare»

RECANATI – «A seguito dei test effettuati nel rispetto del proprio protocollo di prevenzione, la Recanatese comunica che due giocatori della prima squadra sono risultati positivi al COVID-19 prima ancora che venissero aggregati al gruppo». Lo rende noto la società leopardiana, pochi giorni dopo il via alla preparazione in vista del prossimo campionato di serie D.

«La Società si è dotata di un proprio protocollo di prevenzione– spiega il club giallorosso- il quale prevede che tutti i giocatori della prima squadra e della Juniores vengano sottoposti ai test sierologici prima che i rispettivi gruppi inizino gli allenamenti. Domenica 16 agosto i giocatori della prima squadra sono stati sottoposti al test sierologico in vista dell’inizio degli allenamenti, fissato per il 18 agosto».

Il 17 agosto sono arrivati gli esiti dei test sierologici da cui è emersa la positività di 2 ragazzi. I due giocatori in questione si sono sottoposti al tampone, che ha anch’esso dato esito positivo. Per tale ragione si è deciso di effettuare i tamponi all’intero gruppo nella giornata di ieri mattina: i risultati che sono fino ad ora stati comunicati hanno dato esito negativo.

«I due giocatori risultati positivi sono asintomatici e si trovano in quarantena; non hanno mai avuto contatti con l’intera squadra. Altri 6 giocatori, pur essendo negativi al test sierologico, sono stati messi in quarantena in via cautelare per contatti diretti pregressi».