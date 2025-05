Porto Recanati, esordio in Serie A per l’arbitro Marco Monaldi: fischierà in Bologna-Genoa

Esordio in Serie A per Marco Monaldi in Bologna-Genoa, arbitro originario di Porto Recanati, appartenente alla sezione AIA di Macerata. La carriera del fischietto portorecanatese

PORTO RECANATI- Esordio in Serie A in Bologna-Genoa per Marco Monaldi, arbitro originario di Porto Recanati, appartenente alla sezione AIA di Macerata. La partita, in programma per l’ultima giornata di Serie A (la 38ª), andrà in scena sabato 24 maggio alle ore 18 presso lo stadio Dall’Ara di Bologna. Dopo Juan Luca Sacchi dunque, a 10 anni di distanza, un altro arbitro marchigiano debutterà in Serie A. Monaldi è sposato con la giornalista Mediaset Elena Tambini e inoltre padre di due bambine.

Entusiasmo alle stelle per Monaldi, classe 1988 all’esordio come fischietto in A. Si incrementa quindi la tradizione di arbitri in provincia di Macerata.

Il grande salto è arrivato con la promozione alla Commissione Arbitri Nazionale (CAN), all’inizio della stagione 2023/24, dopo cinque anni di arbitraggio ad alto livello in Serie C. In Serie B, fino ad oggi, ha diretto ben 14 partite. Per 23 volte in A ha ricoperto il ruolo di quarto ufficiale durante le partite.