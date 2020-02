Matelica, la corsa continua. Micciola: «Col Campobasso sereni e concentrati»

Missione compiuta e ruolo di anti- capolista confermato. Il Matelica approfitta del turno di calendario e non si fa sorprendere dall’impegno in casa di un Chieti in caduta libera. E così, con l’1-3 sul campo di Ortona, la formazione di mister Colavitto è l’unica a vincere fra le battistrada, in una giornata che vede il pari nello scontro diretto fra la prima S.N. Notaresco e la Recanatese (2-2) e in quello fra Campobasso e Pineto (3-3). Risultati in virtù dei quali il Matelica, all’undicesimo risultato utile di fila e al ritorno alla vittoria dopo due pareggi, risale in classifica a meno sei dalla prima della classe.



Ed ecco che si profila, domenica prossima 9 febbraio al Giovanni Paolo II, lo scontro diretto casalingo con il Campobasso, che contende ai biancorossi lo scettro di squadra più in forma del campionato e che in classifica insegue a tre lunghezze di distanza il secondo posto del Matelica. Insomma, una sorta di spareggio per candidarsi al ruolo di contendente fino alla fine con il S.N. Notaresco per il salto in serie C.

«Quella di Chieti era una partita difficile e lo sapevamo – commenta il risultato di Ortona il d.s. del Matelica Francesco Micciola – alla fine volevamo i tre punti e li abbiamo ottenuti e siamo sereni. Ora ci prepariamo per questa partita di domenica contro il Campobasso».

Secondo il d.s. biancorosso: «Si tratterà di una partita come al solito insidiosa, perché il Campobasso è una buonissima squadra ed è reduce da quattordici partite utili in cui sono sempre riusciti a fare risultato. Quindi andiamo a incontrare una formazione che sta facendo davvero bene e con un pubblico e un seguito alle spalle molto importanti».

Spiega Micciola: «Noi arriveremo all’appuntamento con la solita serenità ma nello stesso tempo con concentrazione. I ragazzi e l’allenatore in questa settimana, come in tutte, devono stare bene sul pezzo perché è una partita importante per noi e la dobbiamo preparare bene».