Matelica, Leonetti vale la vetta: «Ci davano finiti, ora umiltà e lavoro»

Un rigore non solo da tre punti ma da primo posto solitario in testa alla classifica. È stato quello trasformato da Vito Leonetti al 9’ della ripresa della sfida fra Vastogirardi e Matelica ad Isernia: palla nel sacco, quindicesimo gol stagionale per Leonetti ma soprattutto 0-1 per il Matelica che, al quindicesimo risultato utile consecutivo, può così staccare in vetta il S.N. Notaresco, ancora sconfitto (0-1 in casa con la Vastese) e giù dal torno. Ora Matelica capolista a +3 sugli abruzzesi e sul Campobasso.

«Questo gol è un gol molto importante- commenta il match winner Leonetti– perché ci permette di stare in vetta. Ma la cosa più importante è il lavoro di squadra che stiamo svolgendo in tutte le partite».

Spiega il giocatore: «Stiamo vivendo questo momento in maniera molto positiva e con tanta umiltà, anche perché ci davano finiti ma abbiamo recuperato tanti punti e ci siamo messi soli in vetta con tanto merito».

Domenica 8 marzo si torna in casa contro la pericolante Avezzano, quindi la sosta e poi, il 22 marzo, lo scontro diretto a Notaresco. «La prossima partita – dice Leonetti – è un’altra gara molto difficile, come lo è stata quella contro il Vastogirardi. Loro hanno bisogno di punti perché si trovano nella zona calda della classifica e noi abbiamo bisogno di punti per rimanere in vetta. Sarà una gara molto dura. Questo finale di campionato si fa sempre più interessante e molto difficile, abbiamo 8 finali da affrontare di qui alla fine e dobbiamo stare sempre concentrati e lavorare come stiamo facendo».