Matelica, Leonetti e una tripletta lampo: «Vetta più vicina, ci crediamo»

MATELICA – Vito Leonetti superstar: con tre reti messe a segno in poco più di mezz’ora, la prima delle quali dopo appena venti secondi di gioco, l’attaccante del Matelica ha deciso il derby con il Montegiorgio e consegnato alla formazione di mister Colavitto la settima vittoria di fila (3-2). E con la contemporanea sconfitta casalinga della capolista San Nicolò Notaresco ad opera del Campobasso (1-3), ecco che la vetta della classifica si è fatta più vicina per il Matelica, secondo e salito a meno 6 dalla prima piazza.

Tripletta in poco più di mezz’ora: le era capitato altre volte di decidere una partita in questa maniera?

«No, non mi è mai successo di decidere una partita così. Con una tripletta in mezz’ora non mi è mai capitato- risponde il bomber del Matelica- credo di aver messo a segno le mie prime tre opportunità per far gol. Ci ho creduto e sono stato pronto a sfruttarle».

Matelica al settimo successo di fila: il segreto del cambio di passo?

«Sì, con questa grande vittoria siamo arrivati a farne 7 di fila. Il segreto del cambio di passo è frutto del lavoro che noi svolgiamo tutti i giorni durante gli allenamenti, poi siamo anche un gruppo unito ed è questa anche la nostra forza».

Testa della classifica più vicina, quanto ci crede il vostro gruppo?

«La vetta si trova a più 6 e noi siamo contenti dei nostri ottimi risultati e delle nostre prestazioni, vuol dire che stiamo lavorando bene e che tutti stanno andando su un unico stesso binario, siamo felici e ci crediamo».

Per l’attaccante sono 13 le reti sino ad ora, vice capo cannoniere del girone. Nel prossimo turno di domenica 19 gennaio, Matelica sul campo della pericolante Real Giulianova mentre il San Nicolò Notaresco farà visita al fanalino di coda Jesina.