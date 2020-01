Matelica, doppio colpo 2000 prima del derby col Montegiorgio

Ufficializzati il centrocampista Marco Fermo e il difensore Giordano Colacicchi. In arrivo la sfida fra seconda e quinta in classifica

Un doppio innesto classe 2000 per rinforzare difesa e centrocampo. Si è mosso così il Matelica del direttore sportivo Francesco Micciola, nella settimana che conduce la formazione biancorossa al derby casalingo con il Montegiorgio, per continuare la serie positiva e l’inseguimento alla capolista Notaresco.

In mediana è arrivato Marco Fermo, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli e nella prima parte di questa stagione in prestito alla Virtus Verona in C. Dietro è stato tesserato, dopo essere stato provato in allenamento dal tecnico Gianluca Colavitto, il romano Giordano Colacicchi, proveniente dal Ladispoli, serie D, che l’aveva svincolato a dicembre.

In classifica il Matelica insegue a nove lunghezze di distanza il primato dell’abruzzese Notaresco. Con la vittoria dell’ultimo turno sul campo del fanalino di coda Cattolica, sono saliti a sette i risultati positivi della formazione di Colavitto, che in particolare vince da sei turni consecutivi ed è la meno perforata del girone F con appena 12 reti subite.

Domenica prossima 12 gennaio ad attendere i biancorossi sul campo di casa del “Giovanni Paolo II” c’è il derby con il Montegiorgio: i rossoblù sono stati la rivelazione della prima parte di campionato e viaggiano attualmente in zona playoff a quota 30 punti, 7 meno della seconda posizione in classifica del Matelica. Nell’ultimo turno però la formazione di mister Gabriele Baldassarri ha interrotto una serie positiva che durava da otto gare e aperto il 2020 e il girone di ritorno con la sconfitta casalinga subita ad opera dell’Agnonese (0-1). All’apertura di un mini ciclo che propone ora le sfide a seconda e terza in graduatoria (Matelica prima e Recanatese poi), il Montegiorgio non può permettersi di restare all’asciutto se vuol continuare a stare in alto.