Calcio, Senigagliesi non è più il tecnico della Sangiustese

Stefano Senigagliesi non è più l’allenatore della Sangiustese. Ad annunciarlo è la società rossoblu: «La Sangiustese comunica che il tecnico Stefano Senigagliesi è stato sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra. La società lo ringrazia per l’impegno ed i valori umani e tecnici trasmessi in questi due anni e mezzo alla guida dei rossoblù. Nei prossimi giorni la Società comunicherà il nome del nuovo allenatore. La squadra in questo momento è affidata al vice Roscioli e al preparatore atletico Bovetti».

Il tecnico paga la brutta serie negativa dell’undici calzaturiero, che non vince dalla nona giornata di campionato e ha aperto il 2020 e il girone di ritorno incassando un brutto stop – il quarto di fila – contro il Tolentino domenica scorsa (1-2), in un derby che rappresentava uno scontro diretto per la salvezza.

A quota 17 punti e in zona playout (la salvezza diretta è a due lunghezze), la Sangiustese affronterà nel prossimo turno ancora uno scontro diretto con la trasferta in casa dell’Avezzano, terzultimo con 15 punti.