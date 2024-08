Boom di iscrizioni a UniMc. In crescita tutti i Dipartimenti

MACERATA – L’ateneo di Macerata aumenta gli iscritti del 10% rispetto allo scorso anno.

Molti gli studenti che, fuori provincia, sono pronti a frequentare i corsi e le tante offerte didattiche che UniMc propone.

«I report parlano chiaro ed evidenziano un aumento del +15% di domande di iscrizioni al primo anno rispetto alla stessa data dell’anno scorso, sottolineando come sempre più studenti e studentesse scelgano UniMc per intraprendere il loro percorso di studi. Tutti i dipartimenti hanno visto un notevole aumento di iscritti, in particolare tra questi troviamo: Scienze Politiche, della Comunicazione e Relazioni Internazionali che registra un aumento del +31%, Giurisprudenza con un +25%, Diritto e Economia con un +14%. Bene anche Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo e Studi Umanistici che registrano un +8%», fanno sapere dall’ateneo.

L’Ateneo di Macerata non attrae solo a livello locale, ma rappresenta una scelta concreta anche fuori provincia e regione. Molti sono infatti gli iscritti provenienti da Ascoli Piceno; Chieti, Ancona, Teramo, Pescara, ma anche Pesaro e Urbino, Bergamo, Foggia, Fermo, Perugia, Isernia, Terni e Pescara.

«A confermare l’alto numero di studenti e studentesse interessati all’offerta formativa dell’Università di Macerata è anche il numero di visitatori della pagina web della nuova campagna iscrizioni dell’Ateneo. Negli ultimi mesi infatti si registrano oltre 12 mila utenti in ingresso, di cui 10 mila solo nell’ultimo mese. Questo anche grazie alla collaborazione tra l’agenzia di comunicazione Toni di Grigio e l’Università di Macerata che ha portato alla realizzazione di una campagna promozionale che non si ferma solamente ai social network, come Instagram e Facebook, ma che vada anche oltre, nei motori di ricerca e su Spotify», spiega UniMc.

UniMc sa come attrarre nuove studentesse e studenti grazie alla sua offerta didattica, al rapporto che gli iscritti possono avere con i propri docenti, ma anche grazie alle agevolazioni che l’Ateneo offre in aggiunta a quelle erogate dall’ente del diritto allo studio Erdis. Tra queste troviamo ad esempio la No Tax Area fino a 26mila euro di ISEEU, esoneri speciali per il primo anno, fondi per lo studio e altri esoneri totali o parziali che l’UniMc mette a disposizione alle sue studentesse e ai suoi studenti per permettere loro di concentrarsi sullo studio e intraprendere una carriera universitaria di successo. (https://www.unimc.it/it/didattica/iscrizione-e-carriera/agevolazioni)

«L’Università di Macerata rappresenta un esempio unico nel suo genere, un campus dentro la città, dove i ragazzi possono interagire fra di loro e vivere a pieno la vita universitaria. Studiare, frequentare laboratori e altre attività come ad esempio la radio dell’Università, i corsi di teatro o di musica, i seminari, gli incontri con esperti, specialisti del settore e imprenditori. Tutto questo per creare un tempo e uno spazio che sia a misura di studente.

Non rimane altro che scoprire l’offerta didattica UniMc all’open day del 27 agosto».