Bonus in busta paga per i dipendenti de La Pasta di Camerino

«Nei primi giorni della pandemia era normale avere paura e tirarsi indietro mandando magari un certificato medico, sarebbe stato comodo. Da noi non è successo e per questo i dipendenti meritano un premio» ha spiegato il Ceo Maccari

CAMERINO – Bonus economici in busta paga per i dipendenti de La Pasta di Camerino; ad annunciarlo è Federico Maccari, Ceo di Entroterra Spa. «Nei primi giorni della pandemia era normale avere paura e tirarsi indietro mandando magari un certificato medico, sarebbe stato comodo. Da noi non è successo e per questo i dipendenti meritano un premio – ha spiegato il Ceo Maccari che ha deciso così di premiare i dipendenti della nota azienda camerte -. Proprio per sottolineare il valore del sacrificio, il coraggio di non mollare e il senso di responsabilità verso i colleghi e l’azienda quantificheremo il bonus rispetto ai giorni lavorati nel mese di marzo».

La filiera agroalimentare è stata chiamata a proseguire la produzione per non far mancare gli approvvigionamenti «anche se in questo mese abbiamo avuto grandi difficoltà nel settore logistico per assicurare i trasporti e abbiamo subito l’incremento del prezzo del grano duro».

L’azienda, che ha 70 dipendenti e produce pasta all’uovo, di semola e di grano antico Hammurabi utilizzando solo grano 100% italiano assicurando la tracciatura della filiera, non può acquistare ciò che è disponibile al miglior prezzo come fanno altri. «Puntare sulla filiera trasparente è una scelta di qualità spesso costosa ma che ci distingue da ogni altro competitor e il consumatore l’ha capito» ha concluso Maccari