Bobo Summer Cup: sorrisi, autografi, padel e campioni del calcio per la lotta ai tumori infantili

CIVITANOVA- Sorrisi, selfie, autografi, sport, musica e soprattutto beneficenza. È il bilancio della ‘Gillette Bobo Summer Cup 2022’, l’iniziativa organizzata dall’ex calciatore Christian ‘Bobo’ Vieri, andata in scena nelle giornata di venerdì, sabato e domenica all’arena varco sul mare. Si è giocato a padel, la nuova disciplina che impazza un po’ in tutta Italia e a Civitanova particolarmente, sotto un sole cocente e davanti a oltre un migliaio di persone sistemate sulle gradinate montante appositamente per il torneo.

48 uomini, 24 donne divisi in specifiche coppie che si sono dati sfida nell’arco di tutta la competizione: chi non si è arreso, ha avuto il piacere di sfidare, in finale, il duo Bobo Vieri – Nicola Ventola, che a loro volta aveva battuto la coppie formate dai big Cristian Brocchi – Massimo Paganin e Cristian Zaccardo – Giuseppe Belusci. Ma in quei tre giorni di sport, l’arena varco sul mare ha ospitato anche altri volti noti del calcio, come Antonio Cassano e Lele Adani che nel pomeriggio di sabato hanno dato vita ad un torneo amatoriale ricco di emozioni.

Foto dalla pagina facebook del sindaco Ciarapica

Partecipe anche Cristian Zaccardo, campione del mondo nel 2006. In realtà, i giochi erano iniziati alle 10 di venerdì mattina – 17 giugno – con la sfida amatoriale ‘Powerade Padel Cup’. Poi, il tutto è proseguito fino al pomeriggio di ieri con la visione del torneo che era a pagamento (5 euro a biglietto), ma con l’incasso che è stato devoluto alla fondazione Heal, attiva nel campo della ricerca per la lotta ai tumori infantili. L’evento benefico si è poi prolungato nella serata di sabato, quando al Cala Maretto si è tenuta la Cena Charity con circa 250 presenti, nella quale è stata anche lanciata un’asta con la messa in vendita di magliette autografate dai giocatori di Juventus, Milan, Inter e Napoli: la raccolta ha fruttato circa 10mila euro che saranno a disposizione della fondazione Heal. A tale cifra, chiaramente si dovrà aggiungere il ricavato della cena e la vendita dei tagliandi della “Gilette Bobo Summer Cup 2022”. «L’obiettivo – ha detto Vieri – è quello di arrivare a 100mila euro e possiamo raggiungerlo».