Nata dalla passione dei suoi fondatori, Sothis è una piccola azienda di Trodica di Morrovalle. È una realtà a conduzione familiare che si avvale della consulenza dello studio Baldi per non incorrere in problematiche sui marchi

MORROVALLE – Nell’entroterra maceratese due giovani intenditori hanno fatto della loro passione per il mondo della birra un lavoro, lasciando la precedente professione e avviando a Trodica di Morrovalle il birrificio artigianale Sothis. L’investimento per avviare l’attività con l’acquisto di tutte le attrezzature e gli strumenti necessari per la produzione oltre alle migliori materie prime selezionate, non è stata l’unica azione preliminare che i fondatori Alessandro e Vania hanno dovuto prevedere.

L’intervista

Produrre e commercializzare birra richiedeva di definire dei nomi per le etichette delle singole referenze, idearle graficamente, oggi sono nove quelle a catalogo, e registrare dei marchi. L’ampio spettro di competitor attivi sul mercato ha reso indispensabile la consulenza dello studio Ing. Claudio Baldi.

«Il loro sostegno è stato fondamentale – ha detto Alessandro Dichiara – per partire con il piede giusto e ponendo solide basi alla nostra attività che si fonda non solo una produzione di birra di qualità ma anche sul veicolare le nostre produzioni e renderle riconoscibili». Grazie al competente lavoro di ricerca e confronto dello studio Baldi, Sothis ha potuto realizzare e registrare i propri marchi evitando annosi contenziosi legali con altri birrifici e tutelandosi nei confronti dei potenziali rischi di contraffazione. «Oggi siamo titolari di tutti i marchi sui quali stiamo investendo per commercializzare le nostre birre in Italia e il servizio di “sorveglianza” che ci garantisce lo Studio Baldi ci mette al riparo da possibili problematiche future», ha concluso.

Nella collaborazione con il Birrificio artigianale Sothis, lo studio Baldi si dimostra il partner giusto anche per piccole realtà imprenditoriali e non solo per prestigiosi brand affermati.