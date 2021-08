Best Tourism Village, San Ginesio tra i borghi candidati. «Orgoglio per la comunità»

SAN GINESIO – «Questa iniziativa è motivo di orgoglio per tutta la comunità di San Ginesio che non ha mai smesso di reagire di fronte alle difficoltà e grazie all’attenzione della Regione oggi avrà maggiori possibilità di far conoscere la bellezza, la storia e la cultura del borgo». Così il sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco, ha commentato la candidatura al prestigioso bando “Best Tourism Village”.

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli, infatti, ha deciso di inserire il piccolo borgo del Maceratese, insieme a Gradara e a Montefiore dell’Aso, tra i tre borghi selezionati per partecipare al prestigioso bando promosso dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, nell’ambito del progetto di Multi-Level-Governance per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico dei territori, finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

I tre comuni individuati come ha scritto il presidente Acquaroli nelle documentazione inviata qualche giorno fa al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia «rappresentano delle eccellenze assolute in quanto destinazioni turistiche rurali che, con risorse proprie, promuovono e preservano valori, prodotti e stili di vita e si caratterizzano anche per un forte impegno per l’innovazione e la sostenibilità in tutti gli ambiti».

L’Organizzazione mondiale del Turismo è alla ricerca infatti dei migliori villaggi rurali capaci di sfruttare il potere del turismo per fornire opportunità di sviluppo locale e salvaguardare le proprie comunità, tradizioni e patrimonio. L’iniziativa, dal nome di “ Best Tourism Village”, dovrà identificare quei villaggi rurali che adottano nel turismo approcci innovativi e trasformativi in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile con lo scopo di rendere il turismo una forza positiva per lo sviluppo rurale e il benessere delle comunità.