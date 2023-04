Belforte, picchiò un automobilista dopo un incidente: 56enne ai domiciliari

Deve scontare una pena residua di sei mesi, dopo che il Tribunale di Sorveglianza non ha accolto la richiesta di accedere all'affidamento in prova ai servizi sociali. L'ordinanza è stata eseguita nel fine settimana appena trascorso

BELFORTE – Dopo un incidente stradale aveva picchiato il conducente dell’altra auto, condannato, ora un 56enne è finito ai domiciliari. Dovrà scontare gli ultimi sei mesi di pena residua. A eseguire l’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona, su disposizione della Procura di Macerata, sono stati i carabinieri della Stazione di Belforte nel fine settimana appena trascorso.

L’uomo, infatti, era stato condannato per il reato di lesioni personali nei confronti di un automobilista con cui aveva avuto un sinistro stradale nel 2019. La pena nel frattempo è diventata definitiva, tramite il proprio legale il 56enne aveva chiesto di poter accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ma la sua richiesta non è stata accolta per cui dovrà scontare la pena residua di sei mesi in regime di detenzione domiciliare nella propria abitazione, rispettando numerose prescrizioni, per il cui rispetto i carabinieri predisporranno specifici controlli.

Il cinquantaseienne è già gravato da altre tre sentenze di condanna per guida in stato di ebbrezza, lesioni personali e violenza privata e maltrattamento di animali, commessi nel 2016, 2017 e nel 2020, con ulteriori due denunce dei carabinieri di Belforte per guida in stato di ebbrezza nel 2021.