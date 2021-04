Rifiuti abbandonati a Belforte del Chienti: scoperte e multate due persone

BELFORTE DEL CHIENTI – Avevano abbandonato i loro rifiuti accanto a un cassonetto pensando di non essere visti. Ma le segnalazioni da parte di diversi cittadini e il lavoro della Polizia locale, che ha installato nella zona alcune fototrappole, ha permesso di identificare due persone che sono state multate per abbandono dei rifiuti.

Gli agenti della Polizia locale dell’Unione Montana, infatti, nei giorni scorsi avevano ricevuto alcune segnalazioni da parte dei cittadini sull’abbandono ripetuto di alcuni rifiuti accanto a un cassonetto in una località di campagna, poco distante dal centro abitato di Belforte del Chienti.

Così gli agenti hanno deciso di installare alcune fototrappole che, a seguito di diverse ore di osservazione, hanno permesso di individuare le due persone a cui sono stati notificate multe per 108 euro.

«Questa amministrazione ha da sempre sostenuto l’importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti e, nonostante le varie campagne di sensibilizzazione, ancora c’è chi non comprende quanto siano dannosi per l’ambiente questi comportamenti – commenta il sindaco Alessio Vita -. Ringrazio gli agenti per l’impegno profuso in questa lotta che stiamo portando avanti insieme e sottolineo che non ci fermeremo qui. È stato dato anche il via per il processo di adesione a Junker, un’applicazione per smartphone che aiuta gli utenti alla corretta differenziazione dei rifiuti. Tra poche settimane sarà attiva e tutti i cittadini potranno usufruirne».