Ballottaggio a Civitanova Marche, Ciarapica rieletto sindaco

CIVITANOVA MARCHE- Fabrizio Ciarapica è stato rieletto sindaco di Civitanova. Quando ancora devono essere scrutinate tutte e quaranta le sezioni cittadine, è evidente che sarà ancora il centrodestra a guidare la città per i prossimi cinque anni. Così, nel quartier generale di Forza Italia, in corso Garibaldi, è scoppiata la festa: cori, selfie, abbracci e strette di mano per celebrare il Ciarapica bis. Queste le parole del riconfermato primo cittadino. «È una bella vittoria, sofferta perchè non era facile riportare a votare i cittadini. Oggi era una giornata calda, quindi le difficoltà c’erano tutte. E anche se manca ancora una sezione di scrutinio, abbiamo già dieci punti di vantaggio sulla concorrente. È il segnale che i civitanovesi hanno voluto la continuità e hanno apprezzato questi cinque anni di attività. Un fatto, questo, che ci gratifica ma che allora stesso tempo ci responsabilizza perchè dovremo dare delle risposte concrete ai cittadini». E sulla prossima squadra di governo: «Ora pensiamo a festeggiare la vittoria – ha detto Ciarapica – domani saremo a lavoro e in questi giorni ci incontreremo con le liste che mi hanno sostenuto e faremo le dovute valutazioni».

Ciarapica sindaco bis La festa nella sala consiliare