La ballata dei gusci infranti: ecco il film girato nei luoghi terremotati delle Marche

MACERATA -«Il titolo richiama delle storie immaginate, ma che ci rappresentano moltissimo, e un contenuto che parla di identità. L’idea dei gusci infranti ripota alla confusione che a volte si fa tra noi stessi e il luogo in cui siamo nati. Perdere la casa è qualcosa che va a dare un bel colpo all’identità di ciascuno di noi, però abbiamo visto in questi anni, come ritrovare un’identità vuol dire ritrovarla dentro se stessi, dentro i ricordi, da qual senso molto marchigiano di essere gli uni accanto agli altri». Così la regista Federica Biondi, racconta il suo ultimo film “La ballata dei gusci infranti”, prodotto da Simone Riccioni, che dal 31 marzo sarà al cinema per raccontare quattro diverse storie ambientate nei Sibillini feriti dal sisma del 2016.

Alla presentazione che si è tenuta questa mattina (7 Marzo) a Palazzo Raffaello hanno partecipato, oltre alla regista e a Riccioni, anche l’assessore regionale Giorgia Latini, il protagonista del film Samuele Sbrighi, Andrea Trivellato, direttore vendite Italia Zurich ed Emanuele Pepa, presidente regionale Confartigianato Marche. «Vogliamo valorizzare le nostre eccellenze dando sostegno alle produzioni marchigiane – ha spiegato l’assessore Latini -. Questo sarà l’orientamento anche per i prossimi anni della Regione, per questo ho fatto richiesta di avere fondi comunitari per 16 milioni, cinque volte di più di quanto richiesto dalle precedenti amministrazioni, in modo da avere una media di due milioni all’anno da dedicare alle produzioni cinematografiche. A breve, inoltre, verrà nominato anche il nuovo direttore della Film commission Marche, per cui ci sono grandi cambiamenti all’orizzonte». Entrando nel merito del film, invece, l’assessore lo ha definito «un orgoglio perché pone attenzione alle zone ferite della nostra regione, territori a cui vogliamo stare sempre vicino e che non vanno dimenticati. E crediamo che questo sia un messaggio importante da trasmettere anche attraverso un film».

«Con l’assessore Latini ci siamo subito trovati sulla stessa lunghezza d’onda di voler rimettere in luce le aree ferite dal terremoto – ha aggiunto Riccioni, produttore del film con LinfaCrowd 2.0 -, abbiamo toccato tanti paesi marchigiani per far vedere quanto accaduto e ne sono venute fuori quattro storie, un po’ romanzate, unite nella figura del protagonista Samuele Sbrighi». Oltre ad essere produttore, però, Riccioni sarà anche attore nel film insieme a Caterina Shulha, Paola Lavini, Barbara Enrichi, Lina Sastri, Giorgio Colangeli, Fabrizio Tantucci, Fulvia Zampa, Daniele Falconi, Loredana Campanella, Rita De Rosa e Matteo Nasini, solo per citarne alcuni.

«Confartigianato non è solo un’associazione di imprese, ma un’associazione di imprenditori che amano il proprio territorio – ha aggiunto Emanuele Pepa -. Siamo convinti che far parte di una comunità si traduca anche in un coinvolgimento nella vita della collettività e la cultura (e il cinema) sono degli strumenti fondamentali per il benessere di tutti. Abbiamo immediatamente sposato La “Ballata dei gusci infranti” perché il progetto pone al centro il senso di appartenenza, quel sentimento che ci aiuta a superare le nostre fragilità e i momenti davvero complicati. Il film, inoltre, tocca emotivamente le nostre corde, perché vede sullo sfondo i borghi dei nostri territori, con i suoi paesaggi, e racconta della ferita aperta del sisma. Una ferita che ha messo a dura prova anche noi imprenditori, che nella sofferenza abbiamo trovato la forza di sentirci ancora di più comunità. Questo film è inoltre un modo per far scoprire la bellezza dei nostri luoghi, promuovendoli grazie al grande schermo a livello nazionale».

Per conoscere il film, la produzione ha previsto una prima serie di anteprime nazionali con la presenza degli attori

in sala, con dieci proiezioni nelle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo: giovedì 24 marzo; Matelica (Giometti cinema); giovedì 24 marzo, Tolentino (Giometti cinema); venerdì 25 marzo, Macerata (Multiplex); venerdì 25 marzo, Fermo (Super8); sabato 26 marzo, Porto Sant’Elpidio (Giometti cinema); sabato 2 aprile, Ascoli Piceno (Cinema Piceno); domenica 3 aprile, Civitanova Marche (Rossini); martedì 26 aprile, San Severino (Cinema San Paolo); mercoledì 27 aprile, Potenza Picena (Divina Provvidenza) e giovedì 28 aprile, Montegiorgio (Cinema Manzoni).