Avis: a Civitanova sfiorata quota tremila donazioni nel 2022, in vista dell’assemblea dei soci

IVITANOVA MARCHE – Avis, venerdì 17 febbraio l’assemblea dei soci. E sono 2825 le donazioni di sangue e plasma effettuate nel 2022 a Civitanova. Numeri che rientrano nell’ambito delle 101.000 donazioni effettuate in tutta la regione, con la città costiera che lo scorso anno ha fatto registrare 2176 contributi per il sangue e 649 per quanto concerne il plasma. Ed è convocata per le 18 di venerdì, 17 febbraio, nei locali di via Buozzi, l’assemblea annuale degli associati. Intanto via a tre progetti ideati dall’associazione: il premio nati 2023, il Concorso scuola ‘Paolo Ciarapica’ e il bando per l’attribuzione di incentivi allo studio per i diplomati meritevoli.

Quanto al primo, si tratta di un premio destinato ai nati tra bambini tra gennaio e dicembre 2022 che abbiano almeno uno dei due genitori già socio donatore di Avis Civitanova o che lo diventerà entro sabato 29 aprile 2023. Presentando le domande, madri e padri avranno dunque la possibilità di ricevere una cifra utilizzabile in prodotti per l’infanzia, oltre a un gadget personalizzato con il nome del bambino. L’iniziativa è intitolata a Desiré Cognigni, la piccola di appena 16 mesi deceduta lo scorso aprile a causa di un male.

Il concorso Paolo Ciarapica, indetto per il corrente anno scolastico, giunge ormai alla sua 27esima edizione, sempre con lo scopo di diffondere tra i giovani la cultura della solidarietà e della donazione. In questo caso si tratta di un progetto rivolto ai ragazzi della quinta elementare e della prima media, per la realizzazione dei disegni che andranno a costituire le pagine del calendario Avis. Una commissione composta da membri interni ed esterni al consiglio direttivo di Avis valuterà le dodici raffigurazioni più belle, sei per le scuole elementari e sei per le medie, e i vincitori riceveranno un buono per l’acquisto di materiale economico.

Infine, il Concorso scuola per i diplomati che abbiano ottenuto la maturità con 100 e 100 lode. In questo caso, se il ragazzo è donatore oppure ha intenzione di diventarlo e ha presentato la domanda entro il 15 ottobre 2022, potrà aggiudicarsi un buono in denaro utilizzabile a suo piacimento.

Tutte le iniziative in programma sono rivolte a sensibilizzare la popolazione sull’importanza del dono. D’altronde Il Ministero della Salute ha chiarito che occorrono da 2 a 10 sacche di globuli rossi per curare un ferito grave in un incidente, fino a 10 sacche di globuli rossi per un trapianto di cuore, fino a 40 per un trapianto di fegato, da 30 a 50 sacche di globuli rossi per garantire una vita normale a un talassemico e 1.200 donazioni di plasma per produrre i medicinali necessari per il trattamento di un paziente emofiliaco. Infine, con 130 donazioni di plasma si può trattare un paziente affetto da immunodeficienza primitiva.