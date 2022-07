Aveva mezzo chilo di cocaina. Definitiva la condanna per un 37enne di Morrovalle

TOLENTINO – Nel 2018 era finito in manette due volte nell’arco di una settimana. I carabinieri, complessivamente, gli avevano trovato circa mezzo chilo di cocaina. Per quei fatti un 37enne morrovallese era stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione (oltre a una multa di 20.000 euro). Ora la condanna è diventata definitiva e il giovane è stato portato in carcere per scontare la pena residua.

I militari della Stazione di Tolentino, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo di Tolentino, hanno dunque eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata e hanno condotto il 37enne in carcere a Fermo. Il giovane era stato arrestato il 3 e il 10 ottobre del 2018. L’indagine partì da un accertamento eseguito dai carabinieri di Tolentino: la prima volta i carabinieri lo trovarono con 130 grammi di cocaina, era stato lui stesso a prenderla da una scacchiera nel bagno e a consegnarla ai militari. Finito ai domiciliari nella sua abitazione a Villa San Filippo dove era domiciliato, dopo sette giorni si era trovato di nuovo i militari alla porta. Gli uomini dell’Arma effettuarono una serie di ulteriori perquisizioni: lì a Villa San Filippo, a Morrovalle e a Tolentino dove vivono i nonni.

A Villa San Filippo, nel garage, i militari trovarono altri 350 grammi di cocaina per un totale di quasi mezzo chilo di droga. Portato in caserma, dopo le formalità di rito, il morrovallese fu condotto al carcere di Montacuto. Processato, ora è diventata definitiva la condanna e dal momento che dopo l’arresto aveva già espiato un periodo di detenzione e di arresti domiciliari, dovrà scontare la pena residua di quattro anni, dieci mesi e sette giorni di reclusione, oltre al pagamento della multa.

