Autovelox in superstrada, ecco i controlli previsti ad aprile nel Maceratese

MACERATA – Proseguono anche nel mese di aprile i controlli con l’autovelox da parte della polizia. Ecco il calendario pubblicato dalla Prefettura delle postazioni che saranno attivate lungo la superstrada per tutto il prossimo mese. Si comincia il primo aprile, dalle 8 alle 13, nel tratto di superstrada nel territorio di Corridonia; il 2 aprile, dalle 13 alle 19, a Camerino, controlli nella corsia monti-mare. Si prosegue lunedì 4 aprile con gli autovelox che saranno presenti a Camerino, nella corsia in direzione mare (dalle 8 alle 13). Il 5 aprile, la Polstrada sarà a Camerino in direzione monti (dalle 8 alle 20). Il 6 e il 7 aprile, Polstrada a Macerata nella corsia in direzione mare (8-20).

Dopo un giorno di stop, si riprende il 9 con i controlli a Corridonia in direzione monti (13-19). Poi l’11 a Tolentino, in direzione mare (13-20). Il 12 e il 13 aprile, Polstrada presente a Macerata in direzione mare, dalle 8 alle 20. Stessa cosa anche il 14, quando però ci sarà anche la polizia municipale a Corridonia (dalle 8 alle 13). Il 15, Polstrada a Camerino direzione monti (8-20), e polizia locale sempre a Camerino in direzione mare (8-13). Il 18, la Polstrada a Macerata in direzione mare (8-20) e la polizia locale a Camerino in direzione monti (13-19). Il 19, la Polstrada a Camerino in direzione monti (8-20). Il 20, Polstrada a Macerata in direzione mare (8-20).

Il 21 aprile, polizia locale a Tolentino in direzione mare dalle 8 alle 13; a Montecosaro in direzione monti (8-13) e a Corridonia in direzione monti (13-19). Il 23, controlli a Camerino in direzione mare (13-19). Si riprende il 25 aprile con la Polstrada a Macerata in direzione mare (8-20). Il 27, a Tolentino, controlli in direzione mare (8-20), a Montecosaro in direzione monti (13-20) e a Corridonia i direzione monti (8-13). Il 28, Polstrada a Camerino in direzione monti (8-20). Il 29 aprile, controlli a Montecosaro in direzione monti dalle 8 alle 13, stesso orario anche a Camerino, in direzione mare.