Autovelox lungo la superstrada, ecco i controlli previsti per giugno nel Maceratese

MACERATA – Anche per il mese di giugno la prefettura ha reso note le postazioni degli autovelox che saranno installate lungo la superstrada dalla polizia stradale e dalle polizie locali dei vari Comuni. Oggi (2 giugno), controlli a Camerino in corsia monti dalle 8 alle 13. Il 3 giugno la Polstrada sarà presente a Macerata in direzione mare, dalle 8 alle 20. Il 4 giugno a Camerino (lungo la corsia mare) dalle 8 alle 13. Il 5 giugno si torna a Macerata (corsia mare), dalle 8 alle 20.

Il 6 giugno la polizia locale sarà presente a Montecosaro, lungo la corsia monti, dalle 8 alle 13; a Tolentino corsia mare dalle 8 alle 13, a Corridonia corsia monti dalle 13 alle 20. Il 7 giugno si torna a Macerata corsia mare, dalle 8 alle 20. L’8 giugno a Montecosaro in corsia monti, dalle 14 alle 19. Il 9 giugno i controlli saranno a Macerata corsia mare dalle 8 alle 20. Il 10 giugno a Sfercia corsia monti e a Macerata corsia mare dalle 8 alle 20.

Dopo la pausa del fine settimana i controlli riprenderanno lunedì 13 giugno, con la Polstrada a Macerata in corsia mare dalle 8 alle 20. Il 14 giugno a Corridonia corsia monti dalle 8 alle 13. Il 15 giugno a Montecosaro in direzione monti dalle 8 alle 13 e a Camerino corsia monti dalle 13 alle 20. Il 16 giugno a Camerino in corsia monti dalle 8 alle 20 e a Tolentino corsia mare dalle 13 alle 20. Il 17 giugno a Macerata in corsia mare dalle 8 alle 20. Il 18 giugno a Corridonia in corsia monti dalle 13 alle 20 e a Camerino corsia mare dalle 8 alle 13.

Si riparte il 20 giugno, a Montecosaro in corsia monti dalle 14 alle 19. Il 21 giugno a Camerino in corsia monti e a Macerata in corsia mare dalle dalle 8 alle 20. Il 22 giugno alla Sfercia in corsia monti e a Macerata corsia mare dalle 8 alle 20. Il 23 giugno a Macerata corsia mare dalle 8 alle 20. Il 24 giugno a Corridonia corsia monti dalle 8 alle 13. Infine il 27 giugno, la polizia stradale sarà a Camerino in corsia monti e a Macerata in corsia mare dalle 8 alle 20. Il 28 giugno, invece, polizia locale attiva a Montecosaro direzione monti dalle 8 alle 13 e a Tolentino direzione mare dalle 13 alle 20. Il 29 giugno a Camerino e Macerata dalle 8 alle 20. Il 30 giugno a Macerata in corsia mare dalle 8 alle 20, a Corridonia in corsia monti dalle 13 alle 20 e a Camerino in corsia monti dalle 8 alle 13.