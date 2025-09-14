RECANATI- Auto sbanda a Recanati e finisce la sua corsa contro un albero, una bambina al Salesi. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (domenica 14 settembre), intorno alle ore 18.45, quando per cause ancora in corso di accertamento, un 37enne ha perso il controllo della propria auto, andandosi così a schiantare contro una pianta, a bordo c’era anche sua figlia, una bambina di 1 anno.

La macchina dei soccorsi si è prontamente attivata, gli operatori del 118, una volta giunti sul posto hanno stabilizzato i due feriti, ma considerata l’età della piccola, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, per condurla all’ospedale Salesi di Ancona. Il 37enne è stato invece portato all’ospedale di Civitanova per effettuare controlli.