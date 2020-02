Al via le audizioni di Musicultura con ospiti d’eccezione

MACERATA – Al via le audizioni della 31° edizione di Musicultura in una nuovissima location d’eccezione, il Teatro Lauro Rossi di Macerata dove, ieri mattina, si è tenuta la conferenza stampa. Ospiti d’eccezione di questa edizione saranno La Rappresentante di Lista, Lucio Corsi, Cristina Donà e Beatrice Antolini.

Undici serate di spettacoli live, dal 20 febbraio al 7 marzo, con le 53 proposte in gara per un totale di 250 artisti che saliranno sul palco del teatro. Tre i fine settimana interessati dalle audizioni: 20, 21, 22 e 23 febbraio; 27, 28, 29 febbraio e 1 marzo; 5, 6 e 7 marzo. Ad aprire le danze, come ospite d’eccezione, La Rappresentante di Lista e il giorno successivo Lucio Corsi, a seguire Cristina Donà (27 febbraio) e infine Beatrice Antolini (5 marzo).

Da sinistra Promisqui, Pettinari, Nannipieri e Carancini

Presenti ieri il direttore artistico Ezio Nannipiedi, il sindaco di Macerata Romano Carancini, l’assessore alla cultura Stefania Monteverde, Paola Promisqui, il rettore dell’Unicam Claudio Pettinari, il professore Marcello La Matina per l’Unimc e la direttrice dell’accademia di Belle Arti Rossella Ghezzi. Proprio una studentessa lituana dell’Accademia ha realizzato la nuova grafica di questa 31° edizione. Non è ovviamente mancato il ricordo del compianto Piero Cesanelli, fondatore e amato direttore di Musicultura. «Abbiamo avuto l’idea, insieme ad alcuni amici, di formare un comitato in memoria di Piero per diffondere la conoscenza della sua personalità con la raccolta di opere e progetti in sua memoria» ha spiegato la moglie Paola.

L’iniziativa prevede la raccolta di documentazione e testimonianze artistiche da tutti coloro che avranno il piacere di contribuire tramite l’email caropiero@musicultura.it e i punti di raccolta che verranno messi a disposizione durante il Festival.

«Nel cammino annuale di Musicultura questa delle audizioni è la fase che mi intriga di più. Ogni sera può venirti a scuotere l’emozione di riconoscere sul nascere l’unicità del guizzo di un talento ancora sconosciuto – le parole del direttore artistico Nannipieri -. Le prime audizioni senza Piero, senza colui che le ha inventate; a maggior ragione gli artisti che ci hanno affidato le loro canzoni troveranno qui il rispetto e l’appassionata attenzione di sempre. Ci saranno sicuramente dei momenti malinconici e di tristezza ma troveremo da questo la forza per continuare al meglio».

Grande soddisfazione anche per il sindaco Romano Carancini. «Credo che Piero oggi sarebbe felice di vedere tutti noi qui riuniti – ha commentato -. Il Teatro Lauro Rossi è un simbolo forte e ineguagliabile di questo lungo cammino fatto insieme in questi anni, un lavoro sempre partecipato tra l’Amministrazione e Musicultura. Una manifestazione sulla quale è importante, sempre di più, investire e per questo ringrazio anche il rettore Unicam per la sua vicinanza al territorio».

«Il teatro rappresenta una forma di produzione culturale dove è possibile reinventare un po’ tutto il sistema e l’augurio è di continuare su questa strada nel ricordo del compianto Piero» ha aggiunto l’assessore alla cultura Monteverde.

Da sinistra (in senso orario) La Rappresentante di Lista, Lucio Corsi, Cristina Donà e Beatrice Antolini

COME SI SVOLGERANNO LE AUDIZIONI

Ogni sera i cinque candidati presenteranno le loro proposte artistiche davanti alla giuria di Musicultura, a quella degli studenti dell’Università di Macerata e dell’Università di Camerino e di fronte al pubblico. Gli artisti eseguiranno dal vivo tre brani per poi confrontarsi con le giurie. Ogni serata vedrà l’assegnazione di due importanti riconoscimenti: il “Premio Medstore”, che andrà alla performance ritenuta più interessante dalla giuria di Musicultura, e il “Premio Val di Chienti”, destinato all’artista preferito dagli spettatori in teatro.

Al termine delle audizioni la giuria di Musicultura individuerà 15 dei 16 finalisti; un finalista sarà designato dalla giuria studentesca. Nel prossimo mese di aprile gli artisti finalisti saranno protagonisti di un concerto al Teatro Persiani di Recanati, le loro canzoni andranno inoltre a comporre il CD compilation della XXXI edizione con etichetta CNI. Parallelamente i brani in questione godranno di un’ampia diffusione radiofonica nazionale, mentre un’apposita App Facebook consentirà di votare per designare due degli otto vincitori. I restanti sei vincitori saranno espressi dalle scelte insindacabili del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, che nell’edizione in corso è composto da Brunori Sas, Vasco Rossi, Sandro Veronesi, Claudio Baglioni, Francesca Archibugi, Giorgia, Enzo Avitabile, Enrico Ruggeri, Luca Carboni, Guido Catalano, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Frankie hi-nrg mc, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Ron, Andrea Purgatori, Alessandro Carrera, Ennio Cavalli, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Willie Peyote.

Gli otto vincitori saranno protagonisti, insieme a prestigiosi ospiti italiani e internazionali, delle tre serate di spettacolo conclusive del festival (18, 19 e 20 giugno), all’Arena Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico a eleggere il vincitore assoluto del concorso, al quale andranno in premio 20 mila euro.