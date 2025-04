Torna la Stramacerata, il sindaco Parcaroli: «Un’entusiasmante giornata di sport»

MACERATA- La Stramacerata torna domenica 6 aprile, la 39ª edizione è stata organizzata dalla Polisportiva Acli con il patrocinio del Comune di Macerata, con il supporto del Coni, della Fidal e quest’anno, anche con il patrocinio dell’Università di Macerata.

Il centro della Stramacerata sarà ai Giardini Diaz. Il “villaggio” della manifestazione si troverà in una Terrazza dei Popoli, completamente rinnovata. Esso sarà aperto non solo domenica mattina ma anche nel pomeriggio di sabato, sia per informazioni che per iscrizioni. La manifestazione più importante è la gara podistica competitiva di 10,1 chilometri valevole per il Gran Prix Fidal Marche. Ci sarà anche la passeggiata di circa 4 chilometri, alla cui si aggregheranno i bambini della scuola dell’infanzia “F.lli Cervi” dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”. Ci sarà anche la Stracanina dedicata alle persone che vorranno partecipare con i propri amici a quattro zampe. Allo stesso orario, ci sarà anche il Nordic Walking, con un percorso di 8 chilometri. Poco prima della gara podistica, si terranno due competizioni dedicate ai bambini dai 6 ai 14 anni.

Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Ci prepariamo per un’entusiasmante giornata di sport e condivisione, un evento molto apprezzato dai professionisti. La Stramacerata permette inoltre di ammirare le bellezze culturali, architettoniche e paesaggistica. Un ringraziamento – ha aggiunto – particolare a tutti gli attori in campo che con passione e grande spirito di partecipazione, da 39 anni, realizzano questo significativo appuntamento per Macerata».

L’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, anch’egli grato per l’evento che si terrà: «Questa manifestazione non è solo una semplice corsa, ma un’occasione unica per unire la nostra comunità e promuovere uno stile di vita attivo e sano. La Stramacerata offre diverse modalità di partecipazione, dalle corse competitive per gli atleti più esperti, fino alle passeggiate tranquille pensate per le famiglie e i bambini per non parlare poi della ‘Stracanina’, una corsa dedicata ai nostri fedeli amici a quattro zampe, così da rendere questo evento ancora più inclusivo e divertente per tutti i membri della famiglia. Sono certo che sarà una bella giornata di sport e convivialità. Un’occasione perfetta per mettersi in gioco».