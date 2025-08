Sindaco in Tour nei cantieri, tappa alla scuola Sant’Agostino di Civitanova Alta

CIVITANOVA MARCHE – Proseguono senza sosta i sopralluoghi del Sindaco nei cantieri dell città. Il Primo Cittadino, Fabrizio Ciarapica, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Ermanno Carassai, a tecnici e dirigenti, ha visitato l’edificio della Scuola Primaria Sant’Agostino, a Civitanova Alta, dove sono in corso i lavori di riqualificazione e adeguamento sismico, finanziati con fondi del terremoto destinati ai Comuni fuori cratere. Si tratta di un intervento importante, dell’importo complessivo di 3,8 milioni di euro, che coinvolge diverse parti del complesso scolastico e storico: dal recupero della torre campanaria, fino al consolidamento strutturale e all’adeguamento degli impianti. Nel dettaglio i lavori prevedono il recupero della torre campanaria. Saranno inoltre realizzate opere di consolidamento e adeguamento sismico di solai e volte della scuola, rifacimento e adeguamento di impianti (idrico, elettrico, antincendio) e servizi igienici, rifacimento dei pavimenti, rivestimenti e tinteggiature e il consolidamento della volta della chiesa. Il termine dei lavori è fissato entro il 2026.



«Si tratta di un altro importante passo avanti nel percorso di messa in sicurezza e valorizzazione del nostro patrimonio scolastico e storico – ha dichiarato il Sindaco –. Il cantiere della Sant’Agostino segue quelli già avviati nella nostra città come quello dell’Ex Liceo a Civitanova Alta, i lavori nell’area ex Micheletti dove sorgerà un nuovo asilo con strada di collegamento tra via Zavatti e via Nelson Mandela, il Comparto Trieste, la nuova mensa alla Scuola dell’Infanzia di via Guerrazzi, oltre agli interventi su edifici pubblici e impianti sportivi, come la riqualificazione del PalaRisorgimento in corso e del Varco sul Mare». Poi ha aggiunto: «Ci sono altri cantieri aperti in città, lì visiterò nei prossimi giorni, così da verificare di persona lo status dei lavori».

Quello alla scuola Sant’Agostino si aggiunge ai numerosi sopralluoghi già effettuati: dalla mensa della scuola di via Guerrazzi (520 mila euro), al nuovo asilo nido ex area Micheletti ( 2 milioni e 450mila euro), dalla nuova viabilità che collegherà via Zavatti a via Nelson Mandela (900 mila euro) al Comparto Trieste, con un investimento complessivo di oltre 8,9 milioni di euro, fino al progetto di riqualificazione dell’Ex Liceo di Civitanova Alta (2,2 milioni di euro). Sono in fase di completamento anche i lavori per la tensostruttura in via Tacito (120mila euro), la riqualificazione del Palas Risorgimento (410 mila euro).