A Sant’Elpidio a Mare il convegno “Salute e stili di vita” a promozione di un lifestyle sano

Appuntamento per il 4 aprile. Organizzato dall'Università di Macerata, l'incontro riunisce ricercatori, psicologi e medici impegnati per la promozione di stili di vita in grado di prevenire patologie e disturbi cronici

SANT’ELPIDIO A MARE – Giovedì 4 aprile, a Sant’Elpidio a Mare, l’Università di Macerata vara il suo evento-network “Salute e stili di vita”, con ricercatori, psicologi, medici e organizzazioni, tutti impegnati per la promozione di stili di vita in grado di prevenire patologie e disturbi cronici.

Seguire la traiettoria responsabile di un benessere psico-fisico concreto e duraturo significa occuparsi pienamente di sé, evitare di trascurarsi, non dimenticare di amarsi. Un compito troppo spesso frettolosamente cancellato da un’agenda talmente fitta di impegni da sottovalutare il più significativo: la qualità della vita.

Negli ultimi anni sono stati diversi gli studi che hanno dimostrato quanto la promozione e l’adozione degli stili di vita salutari siano fondamentali nella prevenzione, ma anche nel trattamento di molte patologie, in particolare quelle croniche, anche tramite apposite condotte come l’equilibrio nell’alimentazione, la costanza nell’attività fisica e il controllo dello stress. Si tratta di variabili di cui è sconsigliato improvvisare la gestione e che interrogano una vasta gamma di esperti: psicologi, sociologi, enti, istituzioni pubbliche e private impegnati a disegnare l’articolata rete di informazione e promozione di un “health-lifestyle” a tutela della collettività e, specialmente, dei più fragili.

A illustrare questa prima esperienza di definizione concreta, in campo scientifico, medico ed operativo, di prassi individuali più sane sarà l’evento “Salute e stili di vita”, organizzato dall’Università degli Studi di Macerata con il sostegno del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e dell’Unione Europea in accordo con Vitality, ossia uno degli 11 Ecosistemi territoriali selezionati dal MUR, il Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della Missione “Istruzione e Ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’iniziativa, nata in occasione della Giornata Mondiale della Salute, si svolgerà giovedì 4 aprile a Sant’Elpidio a Mare all’Auditorium Giusti (Via Augusto Murri), a partire dalle ore 15.

Tra i relatori la Ceo di Dami Elisabetta Pieragostini, promotrice di un modello d’impresa umano-centrico e di un welfare personalizzato per la cura dello stress; Renato Bisonni, primario di Oncologia all’Ospedale Civile Augusto Murri, estremamente attivo nella prevenzione con la Lega Italiana della Lotta Contro i Tumori; la psicologa Francesca Cardarelli, il pediatra Domenico Meleleo, il ricercatore e divulgatore scientifico David Mariani (Healty Habits), la ricercatrice Veronica Guardabassi (Unimc), la docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione Paola Nicolini (Unimc). Un ampio ventaglio di voci, un prisma che scompone la luce del futuro restituendoci la varietà dei modi per viverlo sempre, rigorosamente, in buona salute.