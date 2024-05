Sanità, a Monte San Giusto presentazione del manifesto Dignitas Curae

MONTE SAN GIUSTO – Sarà presentato domani pomeriggio (venerdì 3 maggio) alle 18 al cineteatro Durastante di Monte San Giusto il Manifesto Dignitas Curae. L’incontro pubblico sarà anche un’occasione per riflettere sulla situazione della sanità nazionale. «Stiamo vivendo oggi – spiegano gli organizzatori – un periodo di crisi del Sistema sanitario nazionale. Le ragioni sono varie, ma riconducibili alla perdita dell’equilibrio tra mantenimento dell’offerta di cura e sostenibilità dei costi. Cambiare il paradigma di cura in una sanità in crisi è un’ambizione alta e audace. La Fondazione Dignitas Curae, attraverso il Manifesto per la Sanità del Futuro, fa appello a principi di natura antropologica e morale per delineare nuovi obiettivi e fornire al malato maggiori garanzie».

Dopo il saluto delle autorità verrà presentato il Manifesto dal presidente della Fondazione Dignitas Curae, il prof. Massimo Massetti, ordinario di Cardiochirurgia all’Università Cattolica e direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiochirurgia del Policlinico Gemelli di Roma e da don Mauro Cozzoli, del Comitato etico della Fondazione.

Per il prof. Massetti sarà anche un ritorno nei luoghi in cui ha trascorso parte della sua adolescenza. Lo scorso anno il sindaco di Monte San Giusto gli ha conferito la cittadinanza onoraria “per gli alti meriti conseguiti quale autorevole cardiochirurgo, ricercatore scientifico e professore universitario per lo straordinario impegno e per la dedizione che hanno segnato il suo prestigioso percorso professionale e accademico”.

Quella di domani sarà dunque un’occasione per approfondire le problematiche della sanità nazionale ma anche le nuove prospettive per ridurre limiti e disservizi e potenziare l’offerta sanitaria.

Un secondo incontro sempre al cineteatro Durastante si terrà sabato 4 maggio alle 21.30 sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.