A Potenza Picena torna il Grappolo d’Oro, un omaggio alla cultura contadina

Dal 12 al 21 settembre, Potenza Picena (Mc), balcone naturale affacciato sul mare Adriatico, celebra una nuova edizione del Grappolo d’Oro, storica manifestazione che da oltre sessant’anni rende omaggio alla cultura contadina e ai riti della vendemmia.

Come da tradizione, l’evento si aprirà con il vernissage di venerdì 12 settembre alle 18:30 presso l’Auditorium Scarfiotti: condurranno David Romano e Sara Santacchi che guideranno il pubblico in un viaggio alla scoperta delle tante attrattive turistiche del luogo. Un vero e proprio “borgo delle meraviglie” capace di sorprendere con le sue molteplici sfaccettature: dai vigneti alla musica, dalla pop art alle arti antiche. Potenza Picena è una destinazione che, tra mare e campagna, è in grado di accogliere il visitatore in tutte le stagioni.

Per otto giorni, il centro storico si trasforma in un grande teatro a cielo aperto: locande, spettacoli, musica, artisti di strada, mostre fotografiche, mercatini, buon cibo e ottimo vino danno vita a un’esperienza che intreccia festa e convivialità, offrendo a turisti e residenti l’occasione perfetta per scoprire Potenza Picena. Spazio anche per la discussione sulla programmazione di territorio, con l’avvio del progetto Enoteca Ribona Colli maceratesi DOC.

Quest’anno ritornano anche le tanto attese cene rionali, con le rappresentanze rionali radunate in piazza tutte insieme in una grande spettacolare cena. L’intenso programma prevede anche la tradizionale gara della pigiatura, con il gran finale rappresentato dalla scenografica corsa delle botti, nel corso della quale le rispettive compagini si contenderanno il Palio dei Rioni.

Il Grappolo d’Oro è organizzato dalla Pro Loco di Potenza Picena con il sostegno dell’amministrazione comunale. La manifestazione è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi ideato da Tipicità e Anci Marche che da maggio a dicembre valorizza le comunità marchigiane attraverso gli eventi più identitari.